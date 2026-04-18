В регионах ожидаются дожди.

По данным РГП "Казгидромет", 19 апреля в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, гроза, туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем +21 градус, ночью +10.

В Атырауской области дождь с грозой, ветер. Температура воздуха днем +23 градуса, ночью +12.

В Актюбинской области ожидается погода без осадков, туман. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла. Ночью похолодает до +4.

В Мангыстауской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, ветер с порывами до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса, ночью +13.