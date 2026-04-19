Конфликт дошёл до суда и закончился извинениями и денежной компенсацией.

В суде рассмотрели дело по иску индивидуального предпринимателя к клиентке. Речь шла о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, предприниматель занимается наращиванием ресниц. В 2025 году она оказала услугу клиентке, однако та осталась недовольна результатом. После этого женщина написала в WhatsApp-группе, где состоит 928 человек, негативный отзыв и назвала мастера "аферисткой".

Предприниматель посчитала такие высказывания порочащими её репутацию и обратилась в суд. Она потребовала, чтобы ответчица публично извинилась в той же группе, а также выплатила компенсацию морального вреда в 500 тысяч тенге и возместила госпошлину.

Во время разбирательства стороны смогли договориться. Они заключили медиативное соглашение. Ответчица опубликовала извинение в чате и выплатила 30 тысяч тенге в качестве компенсации. После этого производство по делу прекратили.

Определение суда вступило в законную силу.