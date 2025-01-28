В Казахстане необходимо повысить ставку НДС — премьер Бектенов

Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи.

Как сообщил глава кабинета министров, в Казахстане, несмотря на отдельные положительные результаты, динамика экономического роста недостаточна. Промышленный потенциал страны намного более масштабен.

— У нас недостаточный объем бюджета развития. В развитых странах он достигает 25% от всех расходов государства, у нас же 8%. Из почти 26 триллионов тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 триллиона. Все остальное — это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы. Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития. В таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно, — сказал Олжас Бектенов.

По словам премьера, необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. Текущая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость.

— Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов. Правительство предлагает снизить нагрузку на фонд оплаты труда путем переноса ее на продажи. Для этого необходимо повысить ставку НДС, одновременно снизив социальный налог и обязательные пенсионные выплаты работодателем. Это повысит конкурентоспособность предприятий, создаст для них необходимый финансовый резерв, — сказал Олжас Бектенов.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин представил новую налоговую реформу, которая предусматривает снижение порога по НДС до 15 млн тенге. Однако при этом планируют повысить его ставку. Суммы члены кабмина будут обсуждать с депутатами парламента.

Глава государства поддержал предложение.

— Давайте, работайте. Я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить количество трансфертов из Национального фонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства нужно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Таким образом мы будем усиливать функцию государства по развитию. Но всё же, я полагаю, что этот момент нам нужно проработать, — сказал Токаев.

Президент добавил, что в стране всё ещё не выполнили задачу по диверсификации экономики – она по-прежнему зависит от Национального фонда.