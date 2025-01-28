Токаев дал поручение по тарифам на коммунальные услуги

Сегодня, 28 января, в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании подводят итоги социально-экономического развития страны за 2024 год. С докладами выступают премьер-министр, главы различных ведомств и акимы районов.

28 января в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании подводят итоги социально-экономического развития страны за 2024 год. С докладами выступают премьер-министр, главы различных ведомств и акимы районов.

Глава государства во время своего выступления отметил, что усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.

– Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды, - заявил Токаев.

По его словам, практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике страны. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать.

Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала.