Токаев дал поручение по тарифам на коммунальные услуги

28 января в Астане прошло расширенное заседание правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании подводят итоги социально-экономического развития страны за 2024 год. С докладами выступают премьер-министр, главы различных ведомств и акимы районов.
Глава государства во время своего выступления отметил, что усилиями правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед правительством стоит задача недопущения таких ситуаций.
– Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды, - заявил Токаев.
По его словам, практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике страны. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать.
Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала.
– Мы не первый год говорим о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Но помимо призывов к гражданам нужно перейти к внедрению социальных норм потребления. Положительные примеры уже имеются. Только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды около 8%. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах, - заявил он.