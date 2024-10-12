В Казахстане зафиксировано рекордное снижение цен на телевизоры и планшеты

По данным Бюро национальной статистики РК, в прошлом месяце цены на планшеты снизились на 8,1%, а на телевизоры с диагональю 43-49 дюймов — на 14,8%. Такое резкое падение цен на планшеты стало самым значительным с начала 2016 года, а на телевизоры — с начала 2021 года.

По данным Бюро национальной статистики РК, в прошлом месяце цены на планшеты снизились на 8,1%, а на телевизоры с диагональю 43-49 дюймов — на 14,8%. Такое резкое падение цен на планшеты стало самым значительным с начала 2016 года, а на телевизоры — с начала 2021 года.

Интересно, что еще весной наблюдался стремительный рост цен на эти товары, согласно расчетам бюро. В апреле планшеты подорожали на 19,3%, а телевизоры — на 26,9%. Причем для телевизоров это первое снижение цен по сравнению с предыдущими месяцами.

На годовом уровне падения цен не наблюдается. По сравнению с сентябрем 2023 года, планшеты подорожали на 30,1%, а телевизоры — на 38,9%. Однако стоит обратить внимание на одну деталь. Недавно традиционные статистические данные были дополнены экспериментальными — на основе фискальных чеков. БНС применило новую методологию для ограниченного периода и трех регионов РК.

Телевизоры попали в этот эксперимент, и результаты оказались другими. В апреле, согласно данным чеков, в Алматы цены на телевизоры выросли всего на 1%, в Карагандинской области — на 1,7%, а в Астане — на 6,4%. Хотя последний показатель кажется значительным, он сильно отличается от 26,9%, которые были рассчитаны по традиционной методике для всех регионов.

Бюро отмечает, что экспериментальные данные могут быть пересмотрены, так как методология еще не окончательная.