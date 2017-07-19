Приказ Минздрава вступает в силу с 1 января 2018 года. Бесплатными препаратами планируется обеспечить более двух миллионов больных, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения утвердило расширенный перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне, сообщила пресс-служба ведомства. Приказ "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определёнными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне" вступает в силу с 1 января 2018 года. В перечень попали 48 заболеваний, в том числе социально значимые: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулёз, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ и другие. Также перечень расширен заболеванием "Анкилозирующий спондилит" (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжёлым течением. Новый перечень лекарств, которые будут выдавать бесплатно, состоит из 256 лекарственных препаратов. В этом списке 59 новых наименований лекарств с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственных форм. Минздрав планирует охватить ими два миллиона больных людей. "Внесённые изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально-значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижение уровня госпитализации при заболеваниях", – отметили в Минздраве. В настоящее время в Казахстане действует приказ и.о. министра здравоохранения от 4 ноября 2011 года "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи". Он предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне. При этом заболевания делятся на две группы с учётом источника финансирования (местный бюджет – 35 заболеваний, республиканский бюджет – 12 заболеваний).