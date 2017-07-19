Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство здравоохранения утвердило расширенный перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне, сообщила пресс-служба ведомства. Приказ "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования, в том числе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных лечебных продуктов для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан с определёнными заболеваниями (состояниями) на амбулаторном уровне" вступает в силу с 1 января 2018 года. В перечень попали 48 заболеваний, в том числе социально значимые: артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулёз, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ и другие. Также перечень расширен заболеванием "Анкилозирующий спондилит" (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжёлым течением. Новый перечень лекарств, которые будут выдавать бесплатно, состоит из 256 лекарственных препаратов. В этом списке 59 новых наименований лекарств с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственных форм. Минздрав планирует охватить ими два миллиона больных людей. "Внесённые изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально-значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижение уровня госпитализации при заболеваниях", – отметили в Минздраве. В настоящее время в Казахстане действует приказ и.о. министра здравоохранения от 4 ноября 2011 года "Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи". Он предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне. При этом заболевания делятся на две группы с учётом источника финансирования (местный бюджет – 35 заболеваний, республиканский бюджет – 12 заболеваний).