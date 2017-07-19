Они побывали в Словении, Монтенегро, Албании, Греции, Болгарии, Турции и Азербайджане. Затем на судне они отправились из Баку в Актау, и таким образом попали в Казахстан. Затем путешественники посетили Байконур, и там попали в ДТП. Все остались живы, однако их транспорт серьезно поврежден. Кое-как они добрались до Уральска, и находятся здесь уже три дня. - В нас врезался грузовик, и наш дом на колесах сломался. Мы три дня в Уральске, очень хороший город, милые люди помогают нам делать наш автомобиль. Нам с молодым человеком все очень понравилось здесь. Хотим побыстрее выехать в Россию, потом мы поедем в Литву, Польшу, в Германию и назад во Францию, - рассказала Литисия.