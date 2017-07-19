Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Как рассказал начальник ДВД области Аян ДУЙСЕМБАЕВ, нехватка полицейских больше всего ощущается в Макатском и Жылыойском районе. - С начала года на работу в департамент был принят 121 сотрудник, 26 из них окончили высшее заведение МВД РК. Однако это не полностью решило кадровый вопрос. Сейчас нам не хватает 293 полицейских. Приглашаем на работу молодых людей, отслуживших в армии, имеющих высшее и среднеспециальное образование. В свою очередь мы поможем с поступлением в академию МВД в Алматы и Костанае, а также институт МВД в Актобе, - сообщил Аян ДУЙСЕМБАЕВ. По словам спикера, в данных высших учебных заведениях молодые люди гарантированно получат образование на высшем уровне. Для студентов дневного отделения предусмотрено общежитие, форма, четырехразовое питание, а также все возможности для занятия спортом и получение водительских прав. Кроме того, в рамках договоренности с областным акиматом в этом году для вновь пришедших сотрудников ДВД будет закуплено порядка 100 новых квартир.