Как рассказали в пресс-службе службы пожаротушения, 19 июля в 11.24 на пульт центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о том, что в поселке Подстепное горит автомобиль. - Автомобиль марки "ВАЗ - 2112" загорелся в жилом секторе около сельской амбулатории, - сообщили в службе пожаротушения. В тушение пожара была задействована 1 единица техники и 4 человека личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. TrvYhc0syvk