Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил начальник ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ. По сообщению спикера, в числе разыскиваемых и беглые чиновники - экс-аким Атырауской области Бергей РЫСКАЛИЕВ, а также его родной брат Аманжан РЫСКАЛИЕВ, экс-депутат мажилиса парламента. Активно работа ведется и в плане поиска без вести пропавших людей. В этом году было зарегистрировано 98 без вести пропавших. - 64 жителя Атырауской области, которые были объявлены пропавшими, наши сотрудники нашли в течение 3 дней, 34 человека не найдены до сих пор. Очень часто пропадают девушки, в том числе и несовершеннолетние. Только с начала года родители объявили в розыск 16 девушек, 13 из них мы нашли в течение трех дней, поиски троих продолжаются, - сообщил спикер. По словам Аяна ДУЙСЕМБАЕВА, зачастую молодые девушки, не слушаясь родителей, убегают из дома к подругам, к своим парням либо уезжают в другой город.