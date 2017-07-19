На редакцию "МГ" обрушился шквал звонков возмущенных горожан, которые недоумевают, кто разрешил сетевикам размещать объявления о вакансиях в центре Уральска, причем рядом с городским акиматом. - Почему предпринимателям нельзя на асфальте размещать свою рекламу, а сетевикам можно? Насколько законно установка всех этих табличек, и платят ли они налоги за рекламу? - возмутилась жительница Уральска. Корреспонденты "МГ" выяснили, что номера телефонов, которые написаны не только на табличках, но и на тротуарных дорожках, принадлежат компаниям, которые занимаются сетевым бизнесом и ведут набор сотрудников на различные должности. Мы обратились за комментарием в городской акимат, однако ответ пока не получили.