В пригороде Аксая Аралтале продолжается строительство средней школы на 300 мест. Как рассказал руководитель проекта Василий ХАСАНОВ, на сегодняшний день они немного отстают от графика. - Тем не менее у нас на 80% закуплено строительных материалов. В основном школа строится из стройматериалов Казахстанских производителей. Уже даже заказана мебель. В этой школе будут учиться 32 ученика из Березовки, - рассказал Василий ХАСАНОВ. Руководитель стройки заверил, что работать они будут в две смены и к 1 сентября сдадут школу в эксплуатацию.