Приговор в отношении Калашникова и Хватова состоялся 14 июля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, 9 февраля 2017 года суд с участием присяжных заседателей признал Алексея ХВАТОВА и Алексея КАЛАШНИКОВА виновными в убийстве и сожжении мужчины. За это мужчинам было назначено 18 и 20 лет лишения свободы. - В ввиду процедурных нарушений 5 апреля 2017 года постановлением апелляционной коллегии областного суда обвинительный приговор был отменен и дело направили на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. 14 июля 2017 года вердиктом присяжных заседателей Хватов и Калашников были признаны невиновными в совершении убийства Берика ИМАНОВА. В настоящее время законность оправдательного приговора проверяется прокуратурой области, - отметили в прокуратуре ЗКО. Напомним, 9 февраля 2017 года специализированный суд по уголовным делам признал Хватова и Калашникова виновными в убийстве 45-летнего Берика ИМАНОВА. По версии следствия, подсудимые сначала избили мужчину, затем оттащили в сарай, где подожгли. Позже Калашников совершил кражу из продуктового магазина. Калашникову суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима,  а Хватову - 18 лет.  