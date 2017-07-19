Эдуарда КАРАГОДСКОГО помогли найти горожане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". karagotsky_mg Как рассказала сестра парня Оксана, в день пропажи его видел житель города, который и позвонил родным. - Нам позвонил мужчина и рассказал, что видел похожего парня около торгового дома "Аквариум". На следующий день мы с мамой пошли в этот торговый дом и продавцы рассказали, что парню стало плохо и его забрала скорая помощь. Тогда мы пошли по больницам и нашли его в новой городской многопрофильной больнице. Оказалось у него случился приступ эпилепсии из-за сильной жары, - отметила сестра. Парня сразу отвезли в отделение реанимации, где он провел ночь в состоянии комы. Сейчас Эдуард КАРАГОДСКИЙ находится дома. Напомним, утром 13 июля Эдуард вышел из дома вернуть найденный телефон и пропал.