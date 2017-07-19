Иллюстративное фото с сайта youvision.kz По данным предприятия, тариф за сбор твердых бытовых отходов с 1 человека составляет 120 тг. По сравнению с Алматы, где ставка за вывоз мусора составляет 300 тенге с человека, в Атырау эта сумма достаточно доступная к оплате. - Сегодня общая сумма долгов местных жителей составляет 135 миллионов тенге. Мы уже начали массово подавать на всех злостных неплательщиков в суд, чтобы взыскать долги. В сумму тарифа входит зарплата рабочих, обслуживание техники, ГСМ, дизельное топливо, масла и фильтры. Чтобы полностью покрывать все расходы, мы должны поднять тариф до 200 тенге с 1 человека, но этого пока делать не будем, - сообщил начальник ТОО "Спецавтобаза" Самат ТУРНИЯЗОВ. По словам руководства предприятия, если в у других коммунальных служб есть рычаги, с помощью которых можно подействовать на неплательщиков - отключить свет, воду и газ, то у ТОО "Спецавтобаза" таких рычагов, к сожалению, нет. В связи с этим предприятие вынуждено заниматься сбором и вывозом ТБО за счет собственных средств.