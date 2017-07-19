Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, согласно закону «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», семьи, имеющие рожденных, усыновленных, а также взятых под опеку детей, имеют право на получение пособия, если среднедушевой доход семьи ниже стоимости продовольственной корзины. - Отделом занятости и социальных программ Таскалинского района ЗКО незаконно отказано в назначении и выплате пособия на двух детей до 18 лет в связи с превышением месячного среднедушевого дохода семьи стоимости продовольственной корзины. Однако при определении совокупного дохода семьи в качестве дохода необоснованно принят во внимание скот, не принадлежащий заявительнице, что явилось основанием для отказа в назначении пособия, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. По иску прокурора района судом действия отдела занятости и социальных программ признаны незаконными. Аналогично по актам надзора исправлена ситуация в других районах.