Иллюстративное фото с сайта www.expo2017culture.kz Состязания назначены на 20 июля в рамках дней культуры Атырауской области в Астане на столичном ипподроме "Қазанат". Для участия в скачках допускаются по три скакуна от каждой из областей Казахстана и городов Астана и Алматы. Атырауская область на правах хозяев турнира выставит пять скакунов. Участники будут соревноваться в трех дистанциях, это Жорга байга на 5 километров, Куна байга на 7 километров и Аламан байга на 21 километр. В ходе торжественного открытия скачек всех зрителей ждет немало интересного. Так, перед ними в торжественном шествии пройдут руководители Атырауской делегации, члены национальной сборной по конным видам спорта, беркутчи с птицами, охотники с собаками тазы и тобе, а также спортсмены сборных команд по казакша курес, тогыз кумалак и игре в асыки. Украшением вечера обещает стать театрализованное представление "Номад", которое включит в себя показательные выступления каскадеров, а также продемонстрирует казахские национальные состязания на скакунах, это кыз куу, садак ату и другие. Общая программа будет выглядеть следующим образом: 18:00 Торжественное открытие скачек. 18:30 - 18:45 Жорга байга на 5 километров. 18:45 - 19:00 Кунан байга на 7 километров. 19:00 - 19:50 Аламан байга на 21 километр. 20:00 - 20:20 Награждение победителей. Победителей скачек ждут специальные призы от Акимата Атырауской области и организационного комитета - медали, дипломы и денежные призы.