В Атырау начинается строительство сетей уличного освещения. Они будут оснащены светодиодными диммируемыми светильниками, которые появятся на 39 улицах города. Основные выгоды проекта, который будет реализован по механизму ГЧП, это равномерное распределение рисков между государством и бизнесом, нагрузка на бюджет снизится, так как финансироваться проект будет на деньги частного партнера. В сравнении с традиционными государственными закупками при применении модели ГЧП качество строительства будет намного выше, так как за дальнейшую эксплуатацию отвечает частный партнер. Еще один плюс - прибыль последнего напрямую зависит от качества предоставляемых им услуг. - В рамках прямых переговоров частный партнер самостоятельно разрабатывает всю необходимую проектную документацию. Однако ввиду сложности данного процесса к подготовке документации был привлечен АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» в качестве консультанта по сопровождению данного проекта», - прокомментировал аналитик Казахстанского центра государственно-частного партнерства Шынасыл Ерназар. Впервые в Казахстане частная компания берется за строительство и эксплуатацию уличного освещения. У компании АО «Батыс транзит» уже есть опыт успешного государственно-частного партнерства. В 2005 году предприятие участвовало в строительстве межрегиональной линии электропередачи, соединяющей Северный Казахстан с Актюбинской областью. Теперь эта организация продолжит работу на принципах государственно-частного партнерства по другим социально-ориентированным проектам. - В рамках реализации проекта ГЧП планируется строительство новых опор со светодиодными диммируемыми светильниками, для освещения 39 улиц города. Участие частного партнера предполагает 100% финансирование строительства сетей уличного освещения, а также эксплуатации данных сетей в течение 6 лет после завершения строительства, - рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области Жумабай Карагаев. Проект поможет внедрить новые технологии, создать комфортную среду для горожан, снизить преступность и повысить безопасность дорожного движения. Проект выгоден всем – людям, бизнесу и государству. При этом частный партнер - АО «Батыс транзит» - получит поддержку по линии ГЧП. Компании будут предоставлены земельные участки во временное безвозмездное пользование для строительства сетей уличного освещения, а также компенсируют инвестиционные и операционные затраты и выплатят вознаграждение за управление объектом ГЧП.