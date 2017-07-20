Как сообщила главный спасатель-психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО Лейла АБДРАХМАНОВА, ребята дежурят каждый день с 16.00 до 21.00 в местах массового отдыха на реке Урал в Куренях и районе поселка Коминтерн. - Они наблюдают за обстановкой в зоне отдыха, проводят разъяснительные беседы, раздают отдыхающим листовки с правилами поведения на водоемах, кроме того, при обнаружении или получении сообщения о несчастном случае оперативно сообщают в экстренные службы, вызывают спасателей, скорую, полицию, - рассказала Лейла АБДРАХМАНОВА. По словам спасателя Лейлы АБДРАХМАНОВОЙ, опознать волонтеров очень просто. - Все волонтеры одеты в яркие жилеты и бейсболки, у каждого из них есть именной бейдж, - пояснила Лейла АБДРАХМАНОВА. - Отряд волонтеров был сформирован из студентов вузов при поддержке представителей управления по вопросам молодежной политики и ресурсного центра по работе с молодежью. Они прошли предварительную подготовку в оперативно-спасательном отряде и перед каждым дежурством проходят инструктаж. На этапе подготовки спасатели обучили их правилам поведения на воде, методам спасения при помощи спасательных средств и оказания первой доврачебной помощи. - Мы надеемся, что волонтерское движение будет продолжать свое существование. Это ощутимая помощь спасателям. На счету у ребят уже несколько спасенных жизней. В конце сезона их работа обязательно будет отмечена, – отметил руководитель водолазно-спасательной службы отряда Алексей ЕРЕМЕЕВ. В департаменте по ЧС ЗКО сообщили, что в ЗКО насчитывается 4 официальных пляжа. Они находятся в черте города, Зеленовском и Теректинском районах. - Необходимо соблюдать правила безопасности на воде. Чаще всего гибнут при купании дети и лица в состоянии алкогольного опьянения. В парке культуры и отдыха едва не утонул пятилетний мальчик. Его успели спасти сотрудник оперативно-спасательного отряда, - отметила главный специалист ДЧС ЗКО Индира УТЕШЕВА. В городском акимате заявили, что на официальных пляжах обследуют дно водолазы. Там дежурят спасатели и сотрудники местной полицейской службы.