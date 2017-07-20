Иллюстративное фото с сайта Garmata.tv Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал директор КГП "Атырау Су Арнасы" Андрей ТАШЛЫКОВ. - Со злостными неплательщиками мы боремся через суды, вывешиваем списки фамилий и адресов на свой сайт, в местные газеты. Парадокс такой, за воду никто платить не хочет, а когда дело доходит до суда - все начинают платить. Причем в числе должников - не социально уязвимые слои населения, а наоборот - владельцы коттеджей и частных домов, - рассказал Андрей ТАШЛЫКОВ. Есть и должники среди юридических лиц, два предприятия задолжали монополисту в общей сложности около 40 миллионов тенге - это котельная в поселке Балыкшы "Таза құбыр" и ТОО "Атырау Агросервис", которое приостановило свою деятельность, и долги за воду теперь вернет не скоро. Отметим, что сегодня КГП "Атырау Су Арнасы" обслуживает 96 тысяч физических и 3700 юридических лиц.