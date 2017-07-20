Суд в Актобе помиловал бывшего депутата маслихата Ундиргенова
Бывший депутат и предприниматель Меиржан Ундиргенов, приговоренный судом в городе Актобе в августе 2016 года к четырем годам по статье «Мошенничество», освобожден из заключения, сообщает "Азаттык" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Фото с сайта stan.kz
Меиржан Ундиргенов был арестован в мае 2015 года по обвинению в вымогательстве и незаконном лишении свободы. Известный предприниматель перед арестом занимал пост депутата областного маслихата. В августе 2016 года суд в городе Актобе признал Меиржана Ундиргенова, президента объединения юридических лиц «Емшан» и владельца автопарка, виновным в причинении ущерба государству на 900 миллионов тенге из средств, перечисленных автопарку из бюджета. Ундиргенов получил четыре года лишения свободы с конфискацией миллионных денежных средств. Вместе с ним были осуждены несколько его предполагаемых сообщников. К трем годам тюрьмы суд приговорил вице-президента компании «Емшан» Ербола Адилова.
Постановлением суда № 2 города Актобе осуждённым Меиржану Ундиргенову и Ерболу Адилову сокращена одна четвертая неотбытой части срока наказания с заменой оставшейся части срока на штраф, сообщает пресс-служба.
В сообщении суда говорится, что решение о помиловании принято с учетом того, что оба осуждённых во время отбывания тюремного срока «показали себя с лучшей стороны и возместили причиненный государству ущерб в полной мере». Прокуратура поддержала решение суда, постановление вступило в законную силу.
Напомним, в июле 2015 года Актюбинский суд санкционировал арест имущества депутата маслихата и президента компании «Емшан» Ундиргенова Мейржана Сагидуллаевича. В постановлении суда говорится, что наложен арест на 141 млн 875 тыс. 235 тенге, 6 млн 248 тыс. 023 долларов, 1 млн 822 тыс. 505 евро, 326 тыс. 300 рублей.
19 июня актюбинский суд наложил арест на 1,5 млн долларов, земельные участки и недвижимость в Актобе и Астане. Все это имущество фактически принадлежит Меиржану Ундиргенову, но оформлено на кассира ТОО «Емшан» Айсагалиеву. Как выяснилось в ходе следствия, за ней числилось несколько земельных участков и частный дом в Астане и квартира в Актобе. Кассир призналась, что это имущество на самом деле принадлежит Меиржану Ундиргенову. Кроме того, оперативники обнаружили в банковском хранилище 16 пачек долларов. В общей сумме это 1 млн 600 тыс. долларов. В августе 2016 года Ундиргенов был осужден на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания он будет в колонии общего режима.
