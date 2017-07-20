В полиции рассказали о цели образовательной программы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 17 июля 2017 года в п. Мичурино Зеленовского района за незаконную культивацию запрещенных возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, задержан житель данного села. - Данный задержанный гражданин получил высшее образование в одном из высших учебных заведений г. Уральска, которое к программе «Болашак» не имеет отношения, так как по данной программе обучение молодежи осуществляется за рубежом. «Болашак» - международная образовательная стипендия Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цель программы – подготовка высококлассных кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как получение научной степени высших учебных заведений, так и научные и производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира. Опубликование недостоверной информации в статье подрывает имидж выпускников программы "Болашак", - заявили в полиции, отметив, что задержанный не являлся стипендиантом и выпускником программы «Болашак». Напомним, 17 июля в ЗКО был задержан мужчина, который выращивал коноплю в цветочных горшках. По информации, от обучался по программе "Болашак".