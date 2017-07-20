Жертвой подсудимой стал мужчина, совместно с которым они распивали спиртное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Уголовное дело об убийстве было рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки.

- В ходе застолья между ними завязалась ссора. Разозлившись, потерпевший ударил ножом по ноге подсудимой. В ответ на это женщина взяла со стола нож и нанесла им смертельный удар в левую область шеи потерпевшего. В результате потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Оказалось, что подсудимая ранее была осуждена, в связи с чем суд, увидев в ее действиях рецидив, признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК Республики Казахстан "Убийство" и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

