По словам Мурата БАЙМЕНОВА, до 24 июля подача горячей воды осуществляться не будет. - Это связано с тем, что в ближайшие 5 дней планируется провести ежегодные гидравлические испытания на ТЭЦ. Кроме того, вопрос с подачей газа еще не решен. На сегодняшний день составляется график, ведутся переговоры с "КазТрансГазАймак", - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. - У нас было создано 5 рабочих групп, которые ходят по домам и взимают долги. Сейчас уже работают 12 групп, планируется увеличить до 15. Ежедневно удается собрать с задолжников 4-5 миллионов тенге. Из 67 тысяч абонентов, 6 тысяч являются должниками за потребленные услуги АО "Жайыктеплоэнерго".