Гендиректор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат БАЙМЕНОВ сообщил, что дата подачи горячей воды на данный момент неизвестна, сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". ZhTE (2) По словам Мурата БАЙМЕНОВА, до 24 июля подача горячей воды осуществляться не будет. - Это связано с тем, что в ближайшие 5 дней планируется провести ежегодные гидравлические испытания на ТЭЦ. Кроме того, вопрос с подачей газа еще не решен. На сегодняшний день составляется график, ведутся переговоры с "КазТрансГазАймак", - рассказал Мурат БАЙМЕНОВ. - У нас было создано 5 рабочих групп, которые ходят по домам и взимают долги. Сейчас уже работают 12 групп, планируется увеличить до 15. Ежедневно удается собрать с задолжников 4-5 миллионов тенге. Из 67 тысяч абонентов, 6 тысяч являются должниками за потребленные услуги АО "Жайыктеплоэнерго".  