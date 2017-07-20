Иллюстративное фото с сайта Grand Flora.kz Такие данные привел начальник ДВД Атырауской области Аян ДУЙСЕМБАЕВ в ходе брифинга в РСК. На сегодня численность населения Атырауской области в целом составляет почти 608 тысяч человек. По данным на 1 июня 2017 года жителей в регионе было 607 584. По информации миграционной полиции, в области зарегистрировано 78 565 иностранных граждан - 71951 - выходцы из стран СНГ, 6614 - приезжие из стран дальнего зарубежья. Из всех перечисленных граждан по трудовой визе в Атыраускую область приехали работать 34 181 иностранец. Так, из числа приезжих рабочих в миграционном отделе полиции числится 20221 строитель, 249 поваров, 147 садовников, помощников по дому - 3957, в других сферах трудится порядка 463 иностранных граждан. 9066 приезжим были продлены временные регистрации. К слову, если в 2007 году население города составляло 198 тысяч человек, то в 2017 году - 305 тысяч человек.