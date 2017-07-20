Об этом рассказала заведующая сектором по защите прав детей Агиис БЕРЖАНОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам Агиис БЕРЖАНОВОЙ, на сегодняшний день младенец уже переведен с больницы и находится в доме ребенка. - После 25 июля с работы приедет его отец, который желает усыновить и забрать малыша. Тогда и будет решаться вопрос, - рассказала заведующая сектором по защите прав детей. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамыребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке.  