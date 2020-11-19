Здание детского сада «Акбота» давно обветшало и в последние годы здесь были проблемы с крышей и отоплением. С момента открытия учреждение дошкольного образования капитального ремонта не видело. И в этом году здесь все-таки провели реконструкцию. Была полностью заменена кровля, которая раньше протекала, окна, двери. Обновилась противопожарная система. За счет сэкономленных средств удалось отремонтировать и фасад здания. Всего было выделено свыше 25 млн тенге. - Была заменена полностью система освещения, покрашены стены, обновили отопительную систему. У нас на данный момент работают 26 сотрудников, 9 из которых являются воспитателями с педагогическим образованием. Трое имеют первую категорию. Посещают садик 50 детей, работаем мы в режиме дежурных групп с соблюдением всех санитарных норм, - рассказала заведующая детским садом Фарзия Хасанова. Ремонтные работы были начаты весной текущего года и уже в начале ноября обновленный садик принял своих воспитанников. Родители в свою очередь остались довольны проведенными работами. Ведь теперь их дети посещают практически заново отстроенный сад. -Мы очень рады, что в детском саду провели ремонт. Детям нравится посещать его. Здесь работают хорошие воспитатели, ребята их любят. Пока ремонт шел, дети постоянно просились сюда, это о многом говорит,- пояснил житель районам Акан Утегенов. Сейчас все дошкольные учреждения в районе работают с соблюдением санитарных норм. К примеру, детский сад «Балдаурен» в настоящее время разделен на 6 групп, которые посещают 90 детей. А дошкольное учреждение «Балапан» принимает сейчас 30 детей. Еще 20 детей обучаются дистанционно. Здесь строго следят за использованием антисептиков, а также других средств индивидуальной защиты. Необходимо отметить, что за соблюдением санитарных норм на постоянной основе следят мониторинговые группы, которые созданы во всех районах области.