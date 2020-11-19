Сегодня, 19 ноября, специалисты центра качества дорожных активов по ЗКО проверили качество дорожных работ на улицах Оракбаева и Жаксыгулова. – По улице Жаксыгулова был запланирован капитальный ремонт, подрядчиком является ТОО "Разак". По проекту предусмотрено устройство основания с использованием новых технологий, но в течение сезона дорожно-строительных работ ремонт велся в крайне медленном темпе. Для подтверждения качества мы сегодня взяли пробы керна для определения физических и механических свойств нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. По улице Жаксыгулова вместо щебеночно-масличного асфальтобетона по согласованию с заказчиком решено было уложить мелкозернистый асфальтобетон. По себестоимости он дешевле. Из-за медлительности самих подрядчиков, как вы сами видите, ремонтные работы не закончены. Мы направили письмо в ГАСК по лишению лицензии подрядчика либо технического надзора, - рассказал инженер филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" Заурбек Кипшакбаев. Ремонтные работы по улице Оракбаева проводило ТОО "Фирма Иском", на этом участке также работа не завершена в срок и окончить ее решено было уже в следующем году. Причиной тому, по словам Заурбека Кипшакпаева, стала слабая организация работы и проблемы с нехваткой битума. – В следующем году при наступлении благоприятных погодных условий подрядчики будут устранять дефекты. По улице Оракбаева в данный момент открыли участок от проспекта Абулхаир хана до улицы Матросова, закрытым остается противоположнный участок, - отметил инженер филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов". Всего специалисты центра качества дорожных активов по ЗКО проверили 30 объектов в городе, на которых выявили 47 нарушений. Не устраненными остались нарушения при ремонте дорог по улицам Жаксыгулова и Оракбаева.