В ходе церемонии открытия вниманию посетителей были представлены около 250 имеющих историческую ценность экспонатов, обнаруженных в Миялинском кургане. Посетивший мероприятие аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что работы по возрождению исторического сознания всегда находятся под пристальным вниманием. Также он отметил, что история уходит корнями в глубокую древность. - Мы являемся потомками тех, кто в свое время создавали великие государства, вносили вклад в развитие мировой цивилизации. Тому свидетельство – обнаруженные в последние годы бесценные исторические экспонаты, вобравшие в себя тайны тысячелетий. Обнаружение в этом году аристократки из сарматского племени стало новостью, всколыхнувшей наше сознание. Найденный в Миялинских курганах второй «золотой человек» также является уникальной находкой, по праву именуясь «Ұлы дала жауһары». Эти ценнейшие экспонаты дают возможность глубже исследовать нашу историю двухтысячелетней давности. Недра Атырау богаты не только полезными ископаемыми, но таят и исторические ценности. Всегда будем уделять приоритетное внимание работам по исследованию нашего прошлого. Уверен, что Атырауский регион с его богатейшим историческим наследием станет опорной точкой в реконструкции национального кода,- сказал глава области. Аким области также особо отметил огромные заслуги Кырыма Алтынбекова в возрождении, популяризации национальных ценностей, выразив ему свою признательность. По словам Марата Касенова, научного руководителя раскопочных работ на Миялинских курганах, обнаруженная при раскопках останки женщина относится к сарматскому племени. Детали ее одежды, разные экспонаты и предметы, в основном, сделаны из золота. Как отметил ученый, помимо ювелирных изделий, в захоронении найдены еще бронзовый казан с орнаментами, предметы конской сбруи, бронзовые наконечник стрел, керамическая посуда, иные экспонаты. Также он заметил, что в Атырауском регионе много оба (надмогильный камень), ряд исторически ценных мест еще исследуется.