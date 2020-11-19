Женщина сбила ребенка на пешеходном переходе 17 ноября на улице Московской, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 22-летняя автоледи на кроссовере насмерть сбила ребенка в Уральске Фото предоставлено очевидцами Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, для женщины была избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей". - В отношении водителя суд г.Уральск постановил меру пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца, - отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, 22-летняя женщина насмерть сбила 10-летнего Бактияра Болата, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По словам родственников, мальчик шел в момент ДТП на спортивную секцию.