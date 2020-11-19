Теперь поисками мужчины занимаются сотрудники полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске родители школьницы, которую пытался увести мужчина, написали заявление в полицию Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник Зачаганского отдела полиции Тимур Айтуганов, по факту попытки похищения человека было начато досудебное расследование. – 18 ноября нам поступила информация о том, что женщина помогла девочке дойти до дома, которую пытался увести неизвестный. Родители школьницы написали заявление, оно зарегистрировано. Делом занимаются инспекторы полиции, оперуполномоченные. В присутствии отца была опрошена сама девочка, а также женщина, которая сообщила все это. В школе №50 провели совещание, поговорили со всеми инспекторами. Девочка действительно в обеденное время вышла из школы, села в автобус, вышла на остановке "Медколледж", инспекторы полиции с девочкой поехали на место, осмотрели камеры видеонаблюдения. Мужчине примерно 50-55 лет, азиатской национальности, - рассказал Тимур Айтуганов. Напомним, случай произошел вчера, 18 ноября. В школьных чатах стало распространяться голосовое сообщение, в котором женщина рассказывает, как неизвестный мужчина пытался увести школьницу. Неравнодушная жительница города помешала ему. Девочка оказалась ученицей СОШ №50.  