Как рассказал аким Каратобинского района Жанат Асантаев, в

Иллюстративное фото из архива "МГ"этом году планировалось предоставить государственные гранты на развитие бизнеса 185 сельчанам. Сейчас на реализацию своих новых бизнес-идей уже получили гранты 132 сельчанина. В настоящий момент по Каратобинскому району зарегистрированы 930 субъектов малого предпринимательства, этот показатель на 20% больше, чем в прошлом году. Из них реально работают 904 субъекта, где трудятся 1302 человека. – В целом, из 930 субъектов предпринимательства вновь открывшихся 166. В рамках II направления государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» по проекту «Бастау-Бизнес» обучено основам предпринимательства 82 человека, 47 из них получили кредиты в размере 174,9 миллиона тенге, – отметил Жанат Асантаев. Стоит отметить, что по госпрограмме «Экономика простых вещей» четыре крестьянских хозяйства в районе приобрели скот на общую сумму 143,2 миллиона тенге. – В 2020 году планировали предоставить гранты 185 сельчанам. В настоящее время государственный грант на реализацию новых бизнес-идей уже получили 132 человека. Сумма грантов составляет 73,3 миллиона тенге. До конца года государственная поддержка в виде безвозмездных грантов продолжается и они будут представлены еще 61 человеку, – отметил аким района. Кроме этого, за отчетный период 5 человек прошли краткосрочное обучение и трудоустроены на постоянную работу, еще 10 человек продолжают обучение. В рамках III направления программы «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» за текущий период 2020 года в районе трудоустроено 1106 человек.