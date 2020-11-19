Всего в Казахстане за прошедшие сутки, 18 ноября, зарегистрированы 762 заболевших COVID-19, из них в ЗКО - 40. На данный момент всего в стране подтверждено 123 097 случаев, из них в ЗКО - 7640. Стоит отметить, что 18 ноября в Казахстане 337 человек выздоровели от COVID-19, из них в ЗКО - 8. На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 9 961 человек, среди которых 464 детей. В стационарах находится –2 992 пациент, на амбулаторном уровне – 6 969 человек. 228 человек находятся в тяжелом состоянии, 22– крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки было зарегистрировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 95 человек.