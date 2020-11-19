Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По словам заместителя акима Жылыойского района Ануара Шакирова, в настоящее время на учете в полиции Жылыойского района находятся 9 несовершеннолетних. - Четверо из них - учащиеся средней школы, 5 - студенты специальных и высших учебных заведений. Кроме того, трое из четырех учеников средней школы поставлены на учет по категории "злоупотребляющие психотропными и иными сильнодействующими веществами, оказывающими отрицательное влияние на психические и физические функции организма несовершеннолетних", - сообщил заместитель акима Жылыойского района Ануар Шакиров. В свою очередь заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова подвергла серьезной критике тот факт, что в Жылыойском районе двое детей из одной семьи состоят на учете в наркологии, и поручила руководству района немедленно принять соответствующие меры и разобраться в ситуации. - Мы несем большую ответственность за будущее детей, состоящих на учете. Мы должны помочь им получить хорошее воспитание и найти свое место в жизни, специалисты данной сферы должны относиться к каждому ребенку как к полноценной личности, - сказала Бакытгуль Хаменова. На сегодняшний день в областном центре психического здоровья имеется 145 койко-мест для пациентов, находящихся на психиатрическом учете, и еще 5 мест для несовершеннолетних с наркологической патологией. Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев. - В настоящее время зарегистрированы три подростка с токсикоманией. Все дети проходят обследование у нарколога, - сказал он. По информации, предоставленной заместителем акима города Атырау Самата Ембергена, согласно предложениям, поступившим от жителей, КСК и депутатов областных и городских маслихатов, была благоустроена близлежащая территория 5 многоэтажного жилого дома. - В рамках проекта планируется установить также 6 футбольных полей, 11 детских площадок, 8 спортивных площадок и 24 игровые площадки для занятий командными видами спорта для взрослых, кроме того было заменено одно изношенное покрытие футбольного поля и трех детских площадок. В этом году из местного бюджета выделены средства на текущий ремонт 100 детских площадок, объявлен открытый конкурс по определению подрядной компании. Однако в связи с пандемией и невозможностью проведения строительных работ во время "первой волны" коронавируса, выделенные средства были возвращены в бюджет, - сказал Самат Емберген. В завершение встречи заместитель акима области дала ответственным органам ряд поручений направленных на повышение уровня психологической безопасности детей в образовательной среде, ведение здорового образа жизни, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.