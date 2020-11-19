Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, в ходе онлайн-приема от жителя Западно-Казахстанской области поступил вопрос касательно обмеления реки Урал. «Мы очень хорошо знаем об этой проблеме, мы постоянно этой проблемой занимаемся. К сожалению, пока не могу похвастаться большими результатами по решению проблем реки Урал. Но буквально вчера вечером я разговаривал с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, поздравил его с назначением на этот пост. Неделю назад он стал министром. По проблеме реки Урал мы с ним тоже поговорили, договорились в ближайшее время встретиться, чтобы обсудить пути решения этой проблемы», - ответил Магзум Мирзагалиев. Министр также поблагодарил жителя за активную гражданскую позицию по вопросам экологии, водообеспечения региона, призвал активно сотрудничать с департаментом экологии региона, чтобы у государства была возможность более оперативно решать возникающие проблемы по охране окружающей среды на местах. Все поступившие вопросы, жалобы и предложения взяты министром на личный контроль.