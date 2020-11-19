Стражи порядка решили снять видео, чтобы зафиксировать каждый свой шаг и доказать, что никакого призрака не существует, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сельчане в ЗКО, испугавшись призрака девушки, устроили садака Скриншот с социальных сетей Видеофиксация начинается с въезда в село Ханколь Каратобинского района. Участковый инспектор, комментируя видео, отметил, что никакого асфальтового покрытия при въезде в поселок нет, как это было показано на распространяемых фотографиях. Далее полицейские встретились с жителями села. – В Ханколе нет никакого призрака, жизнь в селе умеренная и спокойная. Вся распространяемая информация о нечистой силе является недостоверной. Никто из нас не видел ничего подобного, - говорят сельчане. И.о. начальника Каратобинского отдела полиции Маман Исагалиев рассказал, что, согласно поручению главы региона и руководства департамента полиции, в селе Ханколь была проведена проверка. – Мы внимательно изучили видеоролики, распространяемые в социальных сетях. Официально заявляю, что кадры не имеют никакого отношения к селу Ханколь. Видео впервые появилось на канале в Youtube 11 месяцев назад. Также мы проверили трассу Самара-Шымкент, а именно отрезок дороги в 14 км, близ которой расположено село Ханколь. Там нет зеленых насаждений, деревьев, как это было показано на видео. Это лишний раз доказывает, что информация является фейковой. Настоятельно рекомендую жителям поселка не верить слухам и не распространять недостоверную информацию, - отметил Маман Исагалиев. Напомним, в социальных сетях распространяется информация о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой и делятся друг с другом голосовыми записями, а в некоторых пабликах появились даже видеозаписи, якобы снятые близ села Ханколь. Испугавшись нечистой силы, жители поселка решили принести в жертву скот и на садака ездил аким Жусандойского сельского округа, к которому относится Ханколь. Аким области Гали Искалиев во время брифинга в службе центральных коммуникаций, отвечая на вопрос журналистов, пообещал поручить полицейским проверить эту информацию.  