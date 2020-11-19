В пресс-службе департамента полиции ЗКО информацию подтвердили, что действительно уже месяц на обочине дороги возле поселка Круглоозерное стоит фура. - Большегруз был остановлен через систему "Аркан", так как транспорт находился под арестом. При остановке фуры водитель сотрудникам полиции заявил, что потерял ключи. Полицейские должны были сопроводить транспорт на штрафстоянку. Однако на протяжении месяца, к фуре никто не приходит, не забирает ее, водитель игнорирует и даже не поднимает трубку мобильного телефона. Кроме того, она была груженая мясом, но сейчас груз уже забрали, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Теперь полицейские не знают как быть, потому что фуру невозможно самостоятельно отвезти на штрафстоянку. - Наши сотрудники фуру не охраняют, а просто присматривают, потому что в вечернее время она создает аварийную ситуацию, на ней не включены даже аварийные огни, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, по информации полицейских, хозяин фуры находится в Уральске.