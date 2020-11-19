– Второго брата оправдал суд присяжных в Алматы, он развращал падчерицу с 6 до 14 лет, в 14 стал насиловать. Девочка, переживая стресс, стремительно набрала вес и за год прибавила больше 60 кг. Все экспертизы показали, что она была изнасилована, консилиум сильнейших четырех врачей экспертов указали, что она не лжет и переживает тяжелую психологическую травму. Детектор лжи тоже показал, что девочка не способна обманывать. Тогда как отчим признан агрессором и сутенером и сейчас осужден за сутенерство! Но суд присяжных оправдал его в педофилии, посчитав, что доказательств недостаточно! Прокурор просил 23 года лишения свободы, но ему дали всего шесть, и в декабре он уже собирается выйти на свободу по амнистии, - говорится в посте.

Рисунки школьницы Общественники фонда "НемолчиKZ" в социальной сети Facebook рассказали ужасающую историю, которая случилась с 13-летней девочкой из Атырау. По их информации, школьница подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима, брат которого, к слову, так же когда-то обвинялся в педофилии, но решением суда присяжных был признан не виновным. – Сейчас в Атырау 13-летняя девочка, переживает настоящий ужас от того, что педофил-отчим на свободе и каждый день отправляет угрозы и голосовые сообщения ей и матери! Психика ребенка не выдержала, девочка буквально на грани! Она знает, что его старший брат ушел от ответственности и кроме тяжелой психологической травмы из-за многолетнего насилия ребенок переживает еще и страх, хотя слово страх - это очень мягко сказано и по ее рисункам мы видим, что это настоящий ужас для девочки. Психологи бьют тревогу и просят, чтобы подключились психиатры, - говорят общественники. Стоит отметить, что мама девочки является единственным кормильцем в семье, где воспитываются еще трое детей. Однако работать женщина не может, так как боится оставить старшую дочь. Семья бывшего супруга, по словам общественников, оставила их на улице.Общественники обратились с просьбой к руководителю департамента полиции Атырауской области Камзе Умбеткалиеву с просьбой взять под арест отчима девочки. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту ведется досудебное расследование по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего". – В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Для всестороннего, полного и объективного исследования дела, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководства департамента, - сообщили в полиции.