Ранее суд удовлетворил иск корпоративного фонда "Орал" к инвалиду по зрению Дату Капаеву, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
12 февраля 2020 года на портале "Мой ГОРОД" была опубликована статья под названием "Помощники инвалидов по зрению несколько месяцев не получают зарплату в Уральске
". Тогда люди, ухаживающие за инвалидами, пожаловались, что не могут получить зарплату за последние месяцы 2019 года. Причиной тому они назвали перевод из корпоративного фонда "Женис" в фонд "Орал" ОО "Казахское общество слепых", который выиграл тендер на оказание услуг людям с ограниченными возможностями.
Корпоративный фонд "Орал" посчитал оскорбительным слова Дата Капаева о том, что цитируем: "КОС обирает инвалидов, не платят положенные деньги. Вместо 8 часов они выписывают инвалидам 3-4 часа. В конце каждого года и вовсе перестают платить за несколько месяцев...".
Честь и достоинство фонда
В мае 2020 года президент корпоративного фонда "Орал" Мурат Кадырбеков подал в суд на Дата Капаева и попросил суд признать сведения, содержащиеся в статье, не соответствующими действительности, как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца и обязать портал "Мой ГОРОД" опубликовать опровержение.
Позже истец по неизвестным причинам отозвал свое заявление, однако спустя некоторое время вновь обратился в судебные органы с тем же требованием. Для того чтобы прояснить сложившуюся ситуацию и получить необходимую информацию, редакция портала "Мой ГОРОД" 16 июня 2020 года направила официальный запрос в корпоративный фонд "Орал" и в ОО "Казахское общество слепых" (в последующем КОС).
Нас интересовала деятельность фонда, какие функции он выполняет, на основании каких документов работает КФ "Орал", сколько денег было выделено государством в 2019 году, сколько помощников инвалидов не получили зарплату за три последних месяца 2019 года, из-за чего образовалась задолженность и сколько денег уходит на содержание фонда. Аналогичный запрос мы направили в ОО "КОС", поскольку и КФ "Орал" и "КОС" возглавлял (на июнь 2020 года) один и тот же человек - Мурат Кадырбеков
. Однако получить ответ на наш запрос у фонда и КОСа нам до сих пор не удалось. Между тем такие действия противоречат Закону РК "О СМИ" от 23 июня 1999 года №451-I и квалифицируется как воспрепятствование журналисткой деятельности.
Далее из ответа акимата города следует: с начала года в Уральске услуги индивидуального помощника получают 749 инвалидов. Согласно действующему правилу, 1 час индивидуального помощника составляет 358,26 тенге.
Отметим, что на вопрос редакции, для чего вообще нужны корпоративные фонды (выполняющие роль посредника по передаче государственных средств помощникам инвалидов), и кто раньше выполнял функции фонда, в акимате не ответили.
Уход за слепым человеком - огромный труд
29 октября суд № 2 г. Уральска под председательством судьи Нигметовой удовлетворил иск корпоративного фонда "Орал" и вынес решение в его пользу, обязав Дата Капаева "опровергнуть несоответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию КФ «Орал» под заголовком «Опровержение» тем же шрифтом и на том же месте в газете «Мой город», где была размещена статья «Помощники инвалидов по зрению несколько месяцев не получают зарплату в Уральске". К слову, материал был опубликован только на новостном портале "Мой ГОРОД", в газете он не выходил.
Между тем помощник инвалида первой группы по зрению Татьяна Холод утверждает, что по сегодняшний день не смогла получить зарплату за октябрь и декабрь 2019 года.
– Я вообще не понимаю, для чего нужно разыгрывать тендер в конце года. Каждый год история повторяется, и именно с КФ "Орал". Поэтому мы и подали в суд, надеялись, что хоть суд выяснит, но мы проиграли. Государство ежегодно выделяет миллионы на инвалидов, им положен индивидуальный помощник. Я ухаживаю за инвалидом первой группы. В приказе написано, что мы должны только сопровождать инвалида, но мы делаем за него все: кормим, купаем, одеваем, он даже ногти не может себе постричь, это слепой человек! Уход за слепым человеком - это огромный труд, и он должен оплачиваться, хотя бы теми же 358 тенге за час, - возмутилась Татьяна Холод.
Женщина намерена обжаловать решение в Верховном суде.
Факт невыплаты есть, а виновных нет
Представителем новостного портала в суде выступил известный правозащитник, руководитель ЗКФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков. По его словам, проблема с невыплатой вознаграждения за оказанные услуги помощникам инвалидов действительно была.
– Решение суда должно быть не только законным, но и справедливым. Но суд фактически руководствовался другим решением, как преюдицией, которое вступило в законную силу. Это решение суда по иску помощников инвалидов по зрению к ОО КФ «Орал», которым, как я считаю, незаконно отказано в признании договоров заключенными, актов выполненных работ действительными и в оплате за фактически непрерывно оказываемые услуги. Данные судебные акты помощники инвалидов будут оспаривать в Верховном Суде, - сказал Павел Кочетков.
Выяснилось, что на ОО КФ "Орал" в декабре 2017 года уже подавали в суд. Сделал это городской отдел занятости и социальных программ и просил суд признать их недобросовестными поставщиками услуг. По формальным основаниям, в связи с пропуском срока исковой давности суд отклонил исковое заявление ГУ «Отдел занятости координации и социальных программ».
- Тогда ОО КФ «Орал» вновь пошел на тендер и вновь стал «победителем», и вновь та же самая ситуация повторилась в 2019 году… Не понятно, почему эти обстоятельства организаторами торгов не были учтены при проведении тендера в 2019 году. Президентом ОО КФ "Орал" является Мурат Кадырбеков, на эту должность его назначил его сын Кадырбеков Д., который в свою очередь является председателем правления ОО «Инвалиды с поражением органов зрения "Жайык"
, - заметил правозащитник.
Между тем на суде были заявлены ходатайства о предоставлении истцом учредительных документов организации, но они их так и не предоставили.
- То есть личность истца фактически не установлена.
Представитель КФ "Орал" Малик Успанов на последнем заседании заявил, что они потеряли Устав. Решение отменили, помощники инвалидов остались без денег, а КФ "Орал" снова вышел сухим из воды. Факт невыплаты есть, а виновных нет, - возмутился Павел Кочетков, отметив, что за прямую речь и высказанное мнение третьих лиц в соответствии с законодательством портал "Мой ГОРОД" ответственности не несет.
Портал "Мой ГОРОД" намерен обжаловать это решение суда.
20 октября Мурат Кадырбеков, теперь в статусе председателя филиала ОО «КОС», вновь направил исковое заявление в суд (на этот раз ответчиками указаны: Дат Капаев, помощник инвалида Жайнагуль Габдешеву и газета «Мой ГОРОД») о защите деловой репутации, но уже от имени ОО "Казахское общество слепых". В нем он также просит суд признать сведения, содержащиеся в статье, не соответствующими действительности, как порочащие деловую репутацию истца и обязать портал "Мой ГОРОД" опубликовать опровержение.
– Так не бывает, чтобы по одному высказыванию два юридических лица обращались в суд за защитой деловой репутации, кто-то из них не надлежащий истец - резюмировал Павел Кочетков.
