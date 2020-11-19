Ранее суд удовлетворил иск корпоративного фонда "Орал" к инвалиду по зрению Дату Капаеву, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На портал "Мой ГОРОД" подали в суд 12 февраля 2020 года на портале "Мой ГОРОД" была опубликована статья под названием "Помощники инвалидов по зрению несколько месяцев не получают зарплату в Уральске". Тогда люди, ухаживающие за инвалидами, пожаловались, что не могут получить зарплату за последние месяцы 2019 года. Причиной тому они назвали перевод из корпоративного фонда "Женис" в фонд "Орал" ОО "Казахское общество слепых", который выиграл тендер на оказание услуг людям с ограниченными возможностями. Корпоративный фонд "Орал" посчитал оскорбительным слова Дата Капаева о том, что цитируем: "КОС обирает инвалидов, не платят положенные деньги. Вместо 8 часов они выписывают инвалидам 3-4 часа. В конце каждого года и вовсе перестают платить за несколько месяцев...". Честь и достоинство фонда В мае 2020 года президент корпоративного фонда "Орал" Мурат Кадырбеков подал в суд на Дата Капаева и  попросил суд признать сведения, содержащиеся в статье, не соответствующими действительности, как порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца и обязать портал "Мой ГОРОД" опубликовать опровержение. Позже истец по неизвестным причинам отозвал свое заявление, однако спустя некоторое время вновь обратился в судебные органы с тем же требованием. Для того чтобы прояснить сложившуюся ситуацию и получить необходимую информацию, редакция портала "Мой ГОРОД" 16 июня 2020 года направила официальный запрос в корпоративный фонд "Орал" и в ОО "Казахское общество слепых" (в последующем КОС). Нас интересовала деятельность фонда, какие функции он выполняет, на основании каких документов работает КФ "Орал", сколько денег было выделено государством в 2019 году, сколько помощников инвалидов не получили зарплату за три последних месяца 2019 года, из-за чего образовалась задолженность и сколько денег уходит на содержание фонда. Аналогичный запрос мы направили в ОО "КОС", поскольку и КФ "Орал" и "КОС" возглавлял (на июнь 2020 года) один и тот же человек - Мурат Кадырбеков. Однако получить ответ на наш запрос у фонда и КОСа нам до сих пор не удалось. Между тем такие действия противоречат Закону РК "О СМИ" от 23 июня 1999 года №451-I и квалифицируется как воспрепятствование журналисткой деятельности. Далее из ответа акимата города следует: с начала года в Уральске услуги индивидуального помощника получают 749 инвалидов. Согласно действующему правилу, 1 час индивидуального помощника составляет 358,26 тенге. Отметим, что на вопрос редакции, для чего вообще нужны корпоративные фонды (выполняющие роль посредника по передаче государственных средств помощникам инвалидов), и кто раньше выполнял функции фонда, в акимате не ответили. Уход за слепым человеком - огромный труд 29 октября суд № 2 г. Уральска под председательством судьи Нигметовой удовлетворил иск корпоративного фонда "Орал" и вынес решение в его пользу, обязав Дата Капаева "опровергнуть несоответствующие действительности сведения, порочащие деловую репутацию КФ «Орал» под заголовком «Опровержение» тем же шрифтом и на том же месте в газете «Мой город», где была размещена статья «Помощники инвалидов по зрению несколько месяцев не получают зарплату в Уральске". К слову, материал был опубликован только на новостном портале "Мой ГОРОД", в газете он не выходил. Между тем помощник инвалида первой группы по зрению Татьяна Холод утверждает, что по сегодняшний день не смогла получить зарплату за октябрь и декабрь 2019 года. – Я вообще не понимаю, для чего нужно разыгрывать тендер в конце года. Каждый год история повторяется, и именно с КФ "Орал". Поэтому мы и подали в суд, надеялись, что хоть суд выяснит, но мы проиграли. Государство ежегодно выделяет миллионы на инвалидов, им положен индивидуальный помощник. Я ухаживаю за инвалидом первой группы. В приказе написано, что мы должны только сопровождать инвалида, но мы делаем за него все: кормим, купаем, одеваем, он даже ногти не может себе постричь, это слепой человек! Уход за слепым человеком - это огромный труд, и он должен оплачиваться, хотя бы теми же 358 тенге за час, - возмутилась Татьяна Холод. Женщина намерена обжаловать решение в Верховном суде. Факт невыплаты есть, а виновных нет Представителем новостного портала в суде выступил известный правозащитник, руководитель ЗКФ ОО "Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности" Павел Кочетков. По его словам, проблема с невыплатой вознаграждения за оказанные услуги помощникам инвалидов действительно была. – Решение суда должно быть не только законным, но и справедливым. Но суд фактически руководствовался другим решением, как преюдицией, которое вступило в законную силу. Это решение суда по иску помощников инвалидов по зрению к ОО КФ «Орал», которым, как я считаю, незаконно отказано в признании договоров заключенными, актов выполненных работ действительными и в оплате за фактически непрерывно оказываемые услуги. Данные судебные акты помощники инвалидов будут оспаривать в Верховном Суде, - сказал Павел Кочетков. Выяснилось, что на ОО КФ "Орал" в декабре 2017 года уже подавали в суд. Сделал это городской отдел занятости и социальных программ и просил суд признать их недобросовестными поставщиками услуг. По формальным основаниям, в связи с пропуском срока исковой давности суд отклонил исковое заявление ГУ «Отдел занятости координации и социальных программ». - Тогда ОО КФ «Орал» вновь пошел на тендер и вновь стал «победителем», и вновь та же самая ситуация повторилась в 2019 году… Не понятно, почему эти обстоятельства организаторами торгов не были учтены при проведении тендера в 2019 году. Президентом ОО КФ "Орал" является Мурат Кадырбеков, на эту должность его назначил его сын Кадырбеков Д., который в свою очередь является председателем правления ОО «Инвалиды с поражением органов зрения "Жайык", - заметил правозащитник. Между тем на суде были заявлены ходатайства о предоставлении истцом учредительных документов организации, но они их так и не предоставили. - То есть личность истца фактически не установлена. Представитель КФ "Орал" Малик Успанов на последнем заседании заявил, что они потеряли Устав. Решение отменили, помощники инвалидов остались без денег, а КФ "Орал" снова вышел сухим из воды. Факт невыплаты есть, а виновных нет, - возмутился Павел Кочетков, отметив, что за прямую речь и высказанное мнение третьих лиц в соответствии с законодательством портал "Мой ГОРОД" ответственности не несет. Портал "Мой ГОРОД" намерен обжаловать это решение суда. 20 октября Мурат Кадырбеков, теперь в статусе председателя филиала ОО «КОС», вновь направил исковое заявление в суд (на этот раз ответчиками указаны: Дат Капаев, помощник инвалида Жайнагуль Габдешеву и газета «Мой ГОРОД») о защите деловой репутации, но уже от имени ОО "Казахское общество слепых". – Так не бывает, чтобы по одному высказыванию два юридических лица обращались в суд за защитой деловой репутации, кто-то из них не надлежащий истец - резюмировал Павел Кочетков.  