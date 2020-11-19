Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникации, заведующая отделением COVID-19 Атырауской областной больницы №2 Нурфия Кизатова рассказала, что в области введены специальные чек-листы для оценки состояния пациентов с подозрением на коронавирус или с диагнозом COVID-19 для дистанционного наблюдения за ними дома. - Чек-листы позволят специалистам мобильной бригады по единому алгоритму принимать решения о госпитализации пациента в зависимости от тяжести течения болезни. Такое решение будет приниматься на основе ряда параметров, среди которых не только температура, одышка, интоксикация и другие симптомы, но и информация о сопутствующих заболеваниях у пациента и дополнительных факторах риска,- сказала Нурфия Кизатова. По мнению специалистов, коронавирусная инфекция может сосуществовать с ОРВИ. Поэтому пациента с бессимптомной инфекцией COVID-19 нельзя оставлять без медицинского наблюдения. В этом случае важно вести чек-лист, который заполняет пациент с помощью медицинского работника. Кроме того, директор Атырауской областной больницы № 2 Магжан Сиджанов, обратился к жителям региона с просьбой беречь своих близких, быть в курсе о профилактических мероприятиях по борьбе с COVID–19 и не посещать многолюдные места. - Школьники приступили к занятиям в дежурных классах, просим родителей, беречь своих детей, быть в курсе об их состоянии, и если присутствует температура, отказаться от посещения школы. Не бывать в многолюдных местах, использовать средства защиты, соблюдать принципы здорового питания, режим дня и отдыха, с целью профилактики других инфекционных заболеваний в период пандемии своевременно посещать поликлинику для получения плановых прививок, - отметил Магжан Сиджанов.