Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе агентства РК по противодействию коррупции, антикоррупционной службой ЗКО начато досудебное расследование в отношении адвоката областной коллегии адвокатов по факту взяточничества и мошенничества. – Он подозревается в подстрекательстве к даче взятки в сумме 80 тысяч тенге должностным лицам специализированного следственного суда города Уральск за оказание содействия в избрании меры пресечения «домашний арест» и завладении указанной суммой путем мошенничества, - сообщили в ведомстве.Стоит отметить, что адвокат свою вину признал и заключил процессуальное соглашение. – В связи с этим задержание не применялось. В данный момент расследование продолжается. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом, - добавили в пресс-службе агентства РК по противодействию коррупции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.