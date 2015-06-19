В райцентре ЗКО люди испытывают острый дефицит воды

В 2015 году в поселки Жымпиты и Улента Сырымского района ЗКО была проведена вода по программе "Ак булак", однако жители этих поселков рассказывают, что воды им не хватает. Один из жителей поселка Жымпиты рассказал "МГ", что до того, как им провели воду по этой программе, перебоев с водой в поселке не было. - В этом году ситуация с водой намного хуже, - говорит мужчина. - Питьевую воду нам включают в обед на один час, на улице жара, люди буквально дерутся из-за воды возле колонки. В прошлом году таких проблем не было. Мы буквально остаемся без воды. Когда вели воду, копали ямы, трубы клали, но