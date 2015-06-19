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Происшествия Социум

В райцентре ЗКО люди испытывают острый дефицит воды

В 2015 году в поселки Жымпиты и Улента Сырымского района ЗКО была проведена вода по программе "Ак булак", однако жители этих поселков рассказывают, что воды им не хватает. Один из жителей поселка Жымпиты рассказал "МГ", что до того, как им провели воду по этой программе, перебоев с водой в поселке не было. - В этом году ситуация с водой намного хуже, - говорит мужчина. - Питьевую воду нам включают в обед на один час, на улице жара, люди буквально дерутся из-за воды возле колонки. В прошлом году таких проблем не было. Мы буквально остаемся без воды. Когда вели воду, копали ямы, трубы клали, но
gorod
В райцентре ЗКО люди испытывают острый дефицит воды
В 2015 году в поселки Жымпиты и Улента Сырымского района ЗКО была проведена вода по программе "Ак булак", однако жители этих поселков рассказывают, что воды им не хватает.
zhimpity (1)
zhimpity (1)
 Один из жителей поселка Жымпиты рассказал "МГ", что до того, как им провели воду по этой программе, перебоев с водой в поселке не было. - В этом году ситуация с водой намного хуже, - говорит мужчина. - Питьевую воду нам включают в обед на один час, на улице жара, люди буквально дерутся из-за воды возле колонки. В прошлом году таких проблем не было. Мы буквально остаемся без воды. Когда вели воду, копали ямы, трубы клали, но результатов никаких нет. Однако аким Жымпитинского сельского округа Кайрат ТУЛЕПОВ поспешил уверить, что такая ситуация сложилась по вине самих же людей. - Всего в поселке проживают 6600 человек, - рассказал аким Жымпитинского сельского округа. - Водопровод не имеют порядка 70 дворов, однако к домам он подведен, остальное - это проблема жителей. Зимой потребление воды в поселке составляет 400-410 кубов, поэтому проблем не было. А в летний период увеличилось потребление воды. Люди делают саман из питьевой воды, поят скот и даже поливают огород. По словам чиновника, эту проблему власти решали вместе с жителями. - Мы собирались с жителями, установили график, - пояснил Кайрат ТУЛЕПОВ. - Теперь сельчане получают воду с пяти часов дня до девяти вечера. Также мы объяснили людям, что для полива и строительствпа можно использовать техническую воду. У нас есть коммунальное предприятие "Сырым", которое готово подвозить воду, за деньги, конечно. Четыре тонны такой воды стоят 3000 тенге. Тем жителям, куда вода не доходит, мы водовозом доставляем ее. Но жители поселка утверждают, что для полива огорода они привозят воду из речки, причем в бочках. Один из жителей поселка Берик также рассказал, что перебои с водой есть, однако без воды люди не сидят, установлен график. Руководитель Сырымского районного отдела ЖКХ ПТ и АД Уркен БЕКТЕНОВ рассказал, что раньше люди пользовались колодцами, их было более 40. За 1 кубометр воды жители поселков Жымпиты и Улента Сырымского района ЗКО платят 30 тенге. Чиновник также связывает нехватку воды с тем, что летом грунтовые воды опускаются. - Воды зимой и весной хватало, потому что подземные воды были выше, - говорит руководитель Сырымского районного отдела ЖКХ ПТ и АД. - К тому же увеличилось потребление воды - сейчас практически каждый житель имеет душ, к тому же поливают огород, скот поят и используют в строительных целях. Из речек воду используют только те, кто живут на окраинах поселка, недалеко от них. Сейчас работают пять скважин. Но в связи с тем, что потребность воды увеличилась, мы проводим исследование еще двух. "Жайыкгидрогеология" дала заключение в прошлом году. Сейчас готовится ПСД этих скважин для подключения к общей системе водоснабжения. Затем мы будем решать вопросы с финансированием. На вопрос, кто будет финансировать запуск еще двух скважин, чиновник ответить затруднился. Нужно отметить, что на водопровод в эти два поселка по программе "Ак булак" было затрачено 700 млн тенге.
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Аким Жымпитинского сельского округа Кайрат ТУЛЕПОВ
Аким Жымпитинского сельского округа Кайрат ТУЛЕПОВ
 Аким Жымпитинского сельского округа Кайрат ТУЛЕПОВ  
Руководитель Сырымского районного отдела ЖКХ ПТ и АД Уркен БЕКТЕНОВ
Руководитель Сырымского районного отдела ЖКХ ПТ и АД Уркен БЕКТЕНОВ
 Руководитель Сырымского районного отдела ЖКХ ПТ и АД Уркен БЕКТЕНОВ Фото Медета МЕДРЕСОВА
вода нехватка Программа "Ак булак"

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