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Социум

Аномальную жару ожидают этим летом в Казахстане

Об этом на заседании Правительства доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
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Аномальную жару ожидают этим летом в Казахстане

По его данным, с начала года на территории государственного лесного фонда страны уже зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 4402 га.  

Анализ показывает, что основными причинами их возникновения являются переход огня со степи и сухие грозы, а причинами распространения явилось отдаленность, труднодоступность и отсутствие дорожной сети.

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— Акиматам областей необходимо принять исчерпывающие меры по предупреждению и ликвидации степных пожаров, приведению сил и средств лесхозов в полную боевую готовность. По прогнозам Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. Акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах, — подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

В стране приступили к приведению в полную боевую готовность сил и средств и недопущению крупных лесных пожаров на территории государственного лесного фонда.

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