«Не приезжайте к нам с этим вопросом»: в ЗКО сельчане против добычи ПГС в лесу

В селе Аксуат Теректинского района несколько компаний хотят начать добывать ПГС (песчано-гравийную смесь), но местные жители против. Об этом стало известно во время встречи жителей села и предпринимателей. Старейшины села выступают против работ в лесу, где находится карьер. По их словам, туда часто ходят отдыхать, особенно летом, и разработка испортит природу.

— В белом лесу, на территории Акторгай, добычи не будет. Народ свое согласие не даст однозначно. Лучше даже не поднимайте эту тему. Не приезжайте к нам с этим вопросом, — сказал один из уважаемых жителей села Богенбай Губайдолла. — Есть другой карьер, Карабек, он дальше — примерно в 7–8 километрах от села. Вот о нём можем поговорить. Но к белому лесу мы вас не пустим.

Пару лет назад уже был случай, когда некая компания перегородила путь к карьеру в лечу, где люди собирают ягоды, грибы и просто отдыхают на природе.

Жители готовы обсудить добычу ПГС в отдалённом карьере, но всё зависит от того, что компания предложит селу. Если, например, она пообещает заасфальтировать улицу, то должна выполнить обещание до следующей встречи — в течение 45 дней.

Аким сельского округа Кайрат Адильханов говорит, что люди не доверяют подрядчикам. Но если компания выполнит обещания заранее, жители могут дать разрешение на работу в дальнем карьере.

Представители компании говорят, что проект безопасен для экологии. Лес вырубать и дорогу через него прокладывать не собираются. Также они готовы вложиться в инфраструктуру села.

По словам Тимура Днишева, представителя компании «АВУАР-COMPANY», в 2020 году жители уже давали согласие на добычу ПГС. Но позже госэкспертиза отменила разрешение на добычу, так как некоторые компоненты воздействующие на окружающую среду не были отражены и компанию лишили лицензии.

— Проект предусматривает 11 рабочих мест: это машинисты, экскаваторщики, погрузчики. Мы с удовольствием примем на работу местных жителей. Что касается инфраструктуры — мы готовы пойти и на это, но нужно понимать, что это не золотой песок, а обычный ПГС, поэтому всё должно быть в разумных пределах. Сам контур добычи составляет 4,4 сотки гектара. По проекту всегда предусматривается площадь больше — в данном случае 13,45 гектара, потому что необходимы места для складирования вскрышных пород, плодородного слоя, хранения продукции, размещения вагончика охраны и столовой для персонала. Таким образом, территория получается больше, — говорит Тимур Днишев.

Директор «АВУАР-COMPANY» Дархан Дуйсенгалиев рассказал, что его компания была готова построить пять километров дороги до школы и купить трактор для уборки снега зимой. Однако жители разрешение не дают. По его мнению, они поддерживают интересы других компаний, которые тоже хотят получить участок карьера.



