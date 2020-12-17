Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, в области была проделана работа по готовности ко второй волне коронавирусной инфекции. - На сегодняшний день в резерве имеются 2018 коек, из них 1243 койки в инфекционных стационарах, 775 коек в карантинных. В области функционируют 11 стационаров на 544 койки, из них 7 инфекционных стационара на 359 коек, 4 карантинных стационаров на 185 коек. Завершены работы по строительству новой модульной инфекционной больницы на 200 коек, - рассказали в ведомстве. Как стало известно, на сегодняшний день в действующих инфекционных и карантинных стационарах области задействованы 178 медработников, из них врачи - 34, средний медперсонал - 81 и младший медперсонал - 63. - При необходимости в данных мероприятиях могут быть дополнительно задействованы не менее 150 врачей, 240 среднего медперсонала и 300 младшего медперсонала, - отметили в облздраве. Между тем в первой волне пандемии в нашей области погибли 4 медицинских работника, задействованных в противоэпидемиологических мероприятиях. - Семьи всех четырех погибших медработников получили единовременную социальную выплату в размере 10 млн тенге, - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. – В соответствии с «Правилами осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемиологических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции или вирусной пневмонии» утвержденная совместным приказом министра труда и министра здравоохранения РК постановлением акимата ЗКО была создана комиссия по выплате единой социальной помощи. Так, комиссией было рассмотрено, одобрено и на сегодняшний день выплачено 495 компенсаций, - рассказали в ведомстве.