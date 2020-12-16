Квартира в новом районе Батыс 2 в Актобе загорелась вечером 16 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар в многоэтажке в Актобе: 90 человек эвакуированы и двое госпитализированы в больницу Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, возгорание произошло на 3-м этаже, черный дым быстро охватил подъезд. Вызванные на место спасатели и полицейские, эвакуировали жителей – около 90 человек, из них около 30 детей. Пожарные также вынесли из задымленного помещения кошку. Как сообщили в ДЧС, причиной пожара стала детская шалость. В результате пожара пострадали двое. Женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, у нее диагностировано отравление угарным газом. Еще один пострадавший находится в областной больнице. Фарида ЗАРИП Фото и видео предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО  