Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, возгорание произошло на 3-м этаже, черный дым быстро охватил подъезд. Вызванные на место спасатели и полицейские, эвакуировали жителей – около 90 человек, из них около 30 детей. Пожарные также вынесли из задымленного помещения кошку. Как сообщили в ДЧС, причиной пожара стала детская шалость. В результате пожара пострадали двое. Женщину госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи, у нее диагностировано отравление угарным газом. Еще один пострадавший находится в областной больнице.