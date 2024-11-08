Власти Саратова распространили памятку по спасению от беспилотников

Саратовская область граничит с Западно-Казахстанской областью и расположена в 500 км от Уральска. Кроме того, что у многих жителей ЗКО есть родственники, которые проживают в Саратове, также там обучаются студенты из Казахстана.

31 октября администрация Саратова опубликовала в своем Telegram-канале памятку по спасению от беспилотников. Так, при атаке БПЛА саратовцам рекомендуют отойти от окон, спрятаться, водителей просят остановиться и покинуть транспорт.

Чиновники напомнили, что появление беспилотника может сопровождаться жужжанием, похожим на звук работающей газонокосилки или мопеда. Силуэт БПЛА также можно заметить в воздухе на высоте до 100 метров. Всем, кто на улице, рекомендуется покинуть зону видимости и спрятаться в строении и укрытии. При сбросе боеприпаса следует отбежать и лечь на землю, закрыв голову руками. После первого взрыва нельзя подниматься, лучше откатиться в сторону. Ни в коем случае нельзя прикасаться к БПЛА или его частям.

Тем гражданам, которых атака беспилотника застала в помещении, советуют отойти от окон и спрятаться в подвале. Лифтом пользоваться не следует. Автолюбителям, заметившим атаку БПЛА, нужно остановиться и покинуть транспортное средство, спрятавшись в строении или укрытии. Если же дорога пустая, можно разогнаться до скорости более 135 км/ч — это позволит уйти от атаки. В случае, если дрон пикирует, следует резко затормозить при его приближении, разъясняет мэрия.

Памятка появилась в день угрозы атаки беспилотников, сообщается на сайте saratov.mk.ru. Утром 31 октября жители Саратова и Энгельса проснулись от звука сирены «Внимание всем!».

А сегодня утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале опубликовал сообщение о падении беспилотника в промышленной зоне.

- Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет, - написал Бусаргин.

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