Сегодня, 30 декабря, в селе Березовка Бурлинского района запустили новую экостанцию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Станция экологического мониторинга (СЭМ) расположена за поселком Березовка. По словам специалистов РГП "Казгидромет", согласно нормам, станция должна располагаться на открытой местности, поэтому ее вынесли за поселок.
Зонд, замеряющий выбросы в атмосферу, находится на высоте 2,8 метра. Как рассказали специалисты, он замеряет все выбросы в воздухе от полутора до трех с половиной метров.
На открытие станции из Уральска в Березовку прибыл замакима области Арман УТЕГУЛОВ, который руководит штабом по ситуации в селе. Штаб был создан 28 ноября, когда произошло первое ЧП в селе Березовка.
Станция экологического мониторинга представляет собой небольшую будку, внутри которой находятся газовые анализаторы. Они в круглосуточном режиме фиксируют все выбросы в атмосферу. Данные сразу же уходят на сервера в Астану и Уральск.
Инженер-химик областного филиала РГП "Казгидромет" Виталий КОВАЛЕВ продемонстрировал работу новой станции.
- Станция работает в тестовом режиме с 26 декабря, - рассказал Виталий КОВАЛЕВ. - Она измеряет все выбросы, и начиная с 26 декабря никаких превышений зафиксировано не было. СЭМ расположена по направлению к Карачаганакскому месторождению, и ветер практически всегда дует в сторону станции. Настроить вручную данные, которые показывают анализаторы, в принципе, невозможно.
На вопрос журналистов о том, как работает станция, когда выключается электроэнергия, специалист пояснил, что здесь установлен генератор и станция может питать энергию от него в течение 2 часов.
Начальник комплексной лаборатории филиала РГП "Казгидромет" Нина ГВОЗДЕВА рассказала, что преимущество этой станции в том, что по 6 газоанализаторам будет идти 10 определений.
- Она определяет метан, углеводороды, сероводород, диоксид серы и диоксид азота, - пояснила Нина ГВОЗДЕВА. - На этой станции всегда должна быть определенная температура, поэтому там в круглосуточном режиме работает сплит-система. Если с Карачаганака будет выброс, первой его зафиксирует наша станция. Подобные станции стоят в Уральске и в поселке Январцево Зеленовского района, потому что недалеко расположено Чинаревское месторождение.
По словам Армана УТЕГУЛОВА, эта станция отличается от старых тем, что она измеряет воздух по 10 пунктам.
- Станция была установлена по поручению вице-премьера САПАРБАЕВА, - рассказал Арман УТЕГУЛОВ. - Всего же в период с 28 ноября по 26 декабря текущего года специалистами департамента по защите прав потребителей были проведены замеры атмосферного воздуха в количестве 1917 исследований по 10 ингредиентам. Областной группой ежедневно ведется мониторинг ситуации в селе Березовка. Для установления причин обстоятельств с 8 по 10 декабря в области работала межведомственная рабочая группа, созданная приказом министра энергетики РК. По его словам, работа по выяснению причин массового недомогания жителей Березовки продолжается.
Напомним
, 28 ноября 25 детей и 4 взрослых попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, потеря сознания, 4 декабря ситуация повторилась - в больницу обратились еще 23 человека, некоторые повторно.
Из Астаны в село прибыл вице-премьер министр РК Бердыбек САПАРБАЕВ, который попросил сельчан не паниковать и заверил, что вопрос Березовки находится на контроле у президента.
Жители села уверены в том, что недомогания - это последствия выбросов на Карачаганакском месторождении, расположенном неподалеку от села. Прокуратура ЗКО уже заявила о том, что за пару дней до массового отравления людей на месторождении были зафиксированы выбросы сероводорода в воздух. Однако точные причины ЧП в селе пока не озвучены.
Заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ
Начальник комплексной лаборатории филиала РГП "Казгидромет" Нина ГВОЗДЕВА
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Ербола АМАНШИНА