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Социум

В шести населенных пунктах района ЗКО появится питьевая вода

До 2021 года в Шынгырлауском районе планируют на 100% обеспечить население чистой питьевой водой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов, в 2018 году в населенные пункты Акшат и Амангельды был проведен водпровод, а в 2019 году сёла Ащысай и Жанакуш были подключены к качественной питьевой воде. – Показатель обеспеченности населения района централизованным водоснабжением вырос с 82% до 85%. Кроме того, со скважины Ашыктогай села Жанакуш в село Шынгырлау проводилась дополнительная работа по водосн
Арайлым Усербаева
В шести населенных пунктах района ЗКО появится питьевая вода
До 2021 года в Шынгырлауском районе планируют на 100% обеспечить население чистой питьевой водой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов, в 2018 году в населенные пункты Акшат и Амангельды был проведен водпровод, а в 2019 году сёла Ащысай и Жанакуш были подключены к качественной питьевой воде. – Показатель обеспеченности населения района централизованным водоснабжением вырос с 82% до 85%. Кроме того, со скважины Ашыктогай села Жанакуш в село Шынгырлау проводилась дополнительная работа по водоснабжению. Стоимость проекта составила 325 миллионов тенге. В данный момент мы начали работу по проведению питьевой воды в населенные пункты Алмаз и Актау. После окончания данных работ показатель обеспеченности питьевой водой составит 94%, - рассказал Ержан Турмагамбетов. Стоит отметить, что до 2021 года жителей Шынгырлауского района планируют на 100% обеспечить чистой питьевой водой. – В настоящее время готовится проектно-сметная документация по шести населенным пунктам. Подрядчиком является ТОО "УралВотПроэкт", стоимость проекта составила 69 миллионов тенге. В итоге до 2021 года в районе обеспеченность показателя питьевого водоснабжения планируется довести до 100%. Показатель охвата района голубым топливом составляет 100%. В настоящее время проводится работа по подготовке документов газопровода и передаче их на баланс АО «КазТрансГаз Аймак», - сообщил глава района. Стоит отметить, что с начала года в районе заработали 20 крестьянских хозяйств, которым в общем объёме было выделено 13 тысяч гектаров земельных участков. – Шынгырлауский район является благоприятным регионом для развития сельскохозяйственной отрасли. Это один из основных наших приоритетов. По итогам весенне-полевых работ хозяйствами района было засеяно 12 тысяч гектаров земли, - добавил Ержан Турмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
газ вода район

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