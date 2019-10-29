В шести населенных пунктах района ЗКО появится питьевая вода

До 2021 года в Шынгырлауском районе планируют на 100% обеспечить население чистой питьевой водой, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким Шынгырлауского района Ержан Турмагамбетов, в 2018 году в населенные пункты Акшат и Амангельды был проведен водпровод, а в 2019 году сёла Ащысай и Жанакуш были подключены к качественной питьевой воде. – Показатель обеспеченности населения района централизованным водоснабжением вырос с 82% до 85%. Кроме того, со скважины Ашыктогай села Жанакуш в село Шынгырлау проводилась дополнительная работа по водосн