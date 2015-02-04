В Шымкенте с тяжелыми травмами после избиения госпитализирован 5-летний ребенок. Об этом передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя главного врача областной детской больницы Болата Нускабаева. Пострадавший мальчик.©youtube.com/ mediatv.kz Как стало известно, травмы мальчика обнаружили знакомые его мамы. Женщин, работающих на одном из шымкентских базаров, посмотреть ее сына попросила 31-летняя Шахноза Абдулиева. Она волновалась, что рука мальчика как-то странно выглядит, но не знала, к какому врачу обратиться. Когда женщины увидели избитого и изможденного ребенка, они тут же вызвали медиков. "У мальчика были порезаны руки, кровь идет и все опухло. В синяках была и грудь, и ноги. Мы спросили у мальчика: "Это мама сделала?" Он сказал, что нет", - рассказывает знакомая мамы Санабар Тажиева. В Шымкенте с тяжелыми травмами после избиения госпитализирован 5-летний ребенок. Об этом передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на заместителя главного врача областной детской больницы Болата Нускабаева. Ребенка с многочисленными подкожными гематомами привезла бригада "скорой помощи". Мальчика сразу положили в реанимацию. "Ребенок поступил в тяжелом состоянии. Он был истощен. Кроме того, у него все тело с головы до ног было в подкожных гематомах. Мы поставили диагноз: "синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы", - рассказал Болат Нускабаев. Как стало известно, травмы мальчика обнаружили знакомые его мамы. Женщин, работающих на одном из шымкентских базаров, посмотреть ее сына попросила 31-летняя Шахноза Абдулиева. Она волновалась, что рука мальчика как-то странно выглядит, но не знала, к какому врачу обратиться. Когда женщины увидели избитого и изможденного ребенка, они тут же вызвали медиков. "У мальчика были порезаны руки, кровь идет и все опухло. В синяках была и грудь, и ноги. Мы спросили у мальчика: "Это мама сделала?" Он сказал, что нет", - рассказывает знакомая мамы Санабар Тажиева. Шахноза Абдулиева приехала в Казахстан 5 лет назад из Самарканда. С тех пор занимается попрошайничеством. Последний месяц временно проживала у малознакомой женщины. Но говорит, что взамен крыши над головой отдавала все заработанные деньги, а это почти 3 тысячи тенге ежедневно. "Хозяйка все до копейки забирала. Мне только кушать давала и то не всегда. Меня она не била, но сын рассказывал, что его она била, да и кричала она на моих детей", - говорит Шахноза. Со слов женщины, сбежать из временного жилища она не могла. Хозяйка не отпускала ее на заработки вместе с двумя детьми. Одного из них обязательно оставляла дома. В последний уход Шахнозе удалось вывести покалеченного сына, а когда она вернулась за годовалой Шабоной, женщина ее прогнала. "Та хозяйка сказала, что удочерила девочку. У меня 4 ребенка и вот будет пятая девочка. Шахноза вот плачет целыми днями", - рассказывает Санабар Тажиева. Доказать свое материнство женщина не может, говорит, что несколько лет назад куда-то пропали ее документы и свидетельства о рождении детей. Теперь все это надо восстанавливать. После всего случившегося знакомая и привела уроженку Узбекистана в правовой центр женских инициатив "Сана Сезим". Здесь с женщиной провели беседу старший инспектор по защите прав женщин Аль-фарабийского РОВД и психологи центра. Рана на руке ребенка.©youtube.com/ mediatv.kz Рана на руке ребенка.©youtube.com/ mediatv.kz Мама избитого мальчика Шахноза Абдулиева.©youtube.com/ mediatv.kz Мама избитого мальчика Шахноза Абдулиева.©youtube.com/ mediatv.kz  